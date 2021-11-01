شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقتل ويأسر العشرات من الحوثيين جنوب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كمينا محكما استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحتها في إحدى الشعاب جنوب محافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش عربتين قتاليتين كانتا تحملان تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وذكرت مصادر عسكرية مقتل 16 حوثيا وأسر عشرة آخرين.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك مستمرة لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية، في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.

المملكة تدين

أدانت وزارة خارجية المملكة بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

دعم مطلق

من جهة أخرى أدانت بريطانيا أمس الأحد، الهجوم «الإرهابي» وقال السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم في بيان على حسابه في تويتر: «المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع في عدن الليلة الماضية، إن استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال، أمر لا يطاق». وأضاف: «نقدم دعمنا المطلق لرئيس الوزراء وحكومته في عدن لمواصلة عملها في تقديم الخدمات لليمن». وختم السفير بيانه بالقول: «يجب أن تنتهي هذه الحرب». ومساء السبت، انفجرت سيارة مفخخة أمام بوابة مطار عدن بمدينة خور مكسر؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قوبل بإدانات محلية وعربية واسعة.

البرلمان العربيكما أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي جنوب اليمن بسيارة مفخخة. وأكد البرلمان في بيانٍ أمس، أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين الأبرياء، فضلا عن التأثير على حركة المسافرين، مما يُشَكّل خطرا كبيرا وتهديدا صارخا لحركة الطيران باليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة. وشدد البرلمان العربي على وقوفه بجانب اليمن ودعمه ضد أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره، مُؤكدا أن هذه المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها.

عمل إرهابي

من جهتها أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي ووصفته بالجبان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما أدانت الحكومة الأردنية التفجير الإرهابي وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لجميع الأفعال والممارسات الإرهابية، مُعربا عن أحر التعازي لأسر الضحايا، مُتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.