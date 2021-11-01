نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين في الحديدة

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وجرى خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر ضخ 301,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8400 فرد.
على صعيد متصل، واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات أمس 635 مريضا بمختلف الحالات المرضية.
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