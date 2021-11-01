شكرا لقرائتكم خبر نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من نصف مليون لتر مياه صحية في محافظة الحديدة خلال أسبوع واحد، ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة.

وجرى خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر ضخ 301,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8400 فرد.

على صعيد متصل، واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات أمس 635 مريضا بمختلف الحالات المرضية.