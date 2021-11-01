المنفي: نؤسس لمصالحة ليبية شاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس أنهم يؤسسون لمصالحة وطنية تشمل كل فئات الشعب، على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المنفي قوله، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار الذي شهدته مدينة طرابلس أمس، بمشاركة الأعيان والحكماء من كل المدن الليبية، «إن جميع الليبيين ينشدون عودة الاستقرار والسلام إلى بلادهم، بالنظر إلى ما تمتلكه من خيرات وتاريخ وإرث حضاري كبير».



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