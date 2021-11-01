7 قتلى بين جنود مالي في هجومين إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 7 جنود ماليين وأصيب 3 آخرون خلال هجومين إرهابيين استهدفا بلدتين في مالي، حسب بيان صادر من إدارة الاتصال بالجيش المالي. وأوضح البيان أن مسلحين نصبوا كمينا لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة باماكو مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة، مشيرا إلى أنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة شمال شرق باماكو مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة.



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