شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الدولة لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدولة المصرية مردودا إيجابيا للغاية فى التعاطى مع جائحة كورونا، وهو الأمر الذى ساعد فى تحجيم انتشار الفيروس والحد من فرص الإصابة خاصة بعدما وفرت الحكومة اللقاحات للمواطنين بالمجان ونفذت خطة واسعة لتلقيح أكبر عدد من المواطنين، ووفقا لما أعلن عنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، نرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مساهمة الحكومة في تلقيح المواطنين ضد الفيروس: