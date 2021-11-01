على هامش قمة العشرين.. لافروف وبايدن يبحثان ترتيب الاتصالات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه أجرى الأحد لقاء مفيدًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ووفقًا لروسيا اليوم، بحث لافروف وبايدن في حديث وجيز ترتيب الاتصالات الثنائية بين البلدين.

وقال لافروف، إن بايدن نقل أطيب التحيات إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشددا على تصميمه على إجراء اتصالات لاحقة.

وتابع لافروف: "كما بحثنا بشكل مقتضب سبل ترتيب هذه الاتصالات في الأفق المنظور. نقلت هذه المعلومات للرئيس، أعتقد أن هذا سيكون مفيدا لترتيب جدول الأعمال لاحقا".