زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ولاية ألاسكا

ضرب زلزال بقوة 6. 5 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 110 كيلومترات عن جنوب شرق مدينة بيريفيل في ألاسكا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.



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