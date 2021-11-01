اضطراب مقلق في قطاع الطيران الأمريكي.. ما علاقة لقاح كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية American Airlines عن إلغاء أكثر من 700 رحلة، بعد أن كانت قد ألغت أكثر من 1200 رحلة في وقت سابق، وهو أحد أحدث الاضطرابات في قطاع الطيران الذي شهد الكثير من الإلغاءات والتأخيرات.

ألغت شركة الطيران حوالي 690 رحلة جوية يوم الأحد، وفقًا لموقع FlightAware، وهي خدمة تتعقب إلغاء الرحلات وتأخيراتها.

ذكرت شبكة CNN أن شركة الخطوط الجوية الأميركية ألغت يوم السبت 543 رحلة جوية، وفقًا لموقع FlightAware، وألغت 738 رحلة يوم الجمعة.

قال مدير العمليات للشركة، ديفيد سيمور، في مذكرة إلى الموظفين يوم السبت، إن الرياح العاتية في منطقة دالاس/فورت وورث يوم الخميس تركت أفراد الطاقم غير قادرين على الوصول إلى وجهاتهم اللاحقة، حسبما ذكرت شبكة CNBC.

لكن يُزعم أن عدم توفر الموظفين كان السبب الرئيسي لإلغاءات يومي السبت والأحد، وفقًا لقناة CNBC.

قال سيمور إنه يتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد وصلت نسبة الإلغاءات إلى 25% من عدد رحلات الخطوط الجوية الأميركية يوم الأحد.

اضطرابات في قطاع الطيران

ليست الخطوط الجوية الأميركية شركة الطيران الوحيدة التي تكافح. في وقت سابق من هذا الشهر، ألغت شركة ساوث ويست Southwest أكثر من ألفي رحلة، وهو اضطراب كلفهم 75 مليون دولار.

حيث أصر الرئيس التنفيذي غاري كيلي على أن التعطيل لا يرتبط بالموظفين الذين يحتجون على فرض شركة الطيران تلقي اللقاح، بعد انتشار شائعات واسعة النطاق بأن الموظفين يعارضون القاعدة التي من شأنها أن تتركهم عاطلين عن العمل إن لم يوافقوا على تلقي اللقاح. ادعى كيلي بالمقابل أن المشكلات كانت نتيجة لبرنامج إدارة حركة المرور الذي فرضته إدارة الطيران الفيدرالية.