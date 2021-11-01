لأول مرة منذ شهرين.. عودة حركة الشاحنات بين بورتسودان والخرطوم

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عودة حركة الشاحنات بين بورتسودان والخرطوم
عادت مساء اليوم الأحد، حركة نقل البضائع بين مدينتي بورتسودان والعاصمة السودانية الخرطوم، لأول مرة بعد نحو شهرين من إغلاق الطريق الرابط بينهما.
وقال التلفزيون السوداني إن حركة شاحنات نقل البضائع والسلع الاستراتيجية عادت على الطريق القومي الرابط بين بورتسودان والخرطوم.
وجدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان مطالبه بمعالجة قضية الشرق.
وأعرب المجلس في ذات الوقت عن ترحيبه بالتحركات الأخيرة التي قام بها الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
وأغلق المجلس المذكور، في 17 أيلول الماضي كل الموانئ على البحر الأحمر والطرق الرئيسية الرابطة بين بورتسودان والعاصمة، في خطوة قال إنها تأتي احتجاجاً على التهميش التنموي للمناطق الشرقية، ما تسبب في أزمة كبيرة نتيجة شح السلع الأساسية والوقود والأدوية.
كان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض على الجيش”.