طارده الثور في إسبانيا… فكانت النهاية كارثية‏

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

توفي شخص في إسبانيا خلال مهرجان مطاردة الثيران شرق البلاد. وأوضحت السلطات الإسبانية، بحسب وكالة “فرانس برس”، أن ‏رجلاً نزف حتى الموت متأثراً بجراحه بعد أن نطح في مهرجان ‏لركض الثيران بشرق إسبانيا‎.‎

وكانت هذه أول حالة وفاة من نوعها في البلاد منذ استئناف مثل هذه ‏الأحداث بعد تخفيف قيود فيروس كورونا خلال الصيف‎.‎

في هذا المجال أيضاً، أصيب 3 أشخاص بجروح أثناء مهرجان ‏لمطاردة الثيران نظّم في تافالا بمنطقة نافار الإسبانية يوم السبت ‏الماضي‎.‎

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت، في وقت سابق، أنه يمكن للشعب ‏الإسباني العودة إلى التجمعات في الشارع بحرية وفي الأماكن المغلقة ‏بنسبة 80 في المائة‎.‎