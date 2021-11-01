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طارده الثور في إسبانيا… فكانت النهاية كارثية‏

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

مصارعة الثيران

توفي شخص في إسبانيا خلال مهرجان مطاردة الثيران شرق البلاد. وأوضحت السلطات الإسبانية، بحسب وكالة “فرانس برس”، أن ‏رجلاً نزف حتى الموت متأثراً بجراحه بعد أن نطح في مهرجان ‏لركض الثيران بشرق إسبانيا‎.‎

وكانت هذه أول حالة وفاة من نوعها في البلاد منذ استئناف مثل هذه ‏الأحداث بعد تخفيف قيود فيروس خلال الصيف‎.‎

في هذا المجال أيضاً، أصيب 3 أشخاص بجروح أثناء مهرجان ‏لمطاردة الثيران نظّم في تافالا بمنطقة نافار الإسبانية يوم السبت ‏الماضي‎.‎

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت، في وقت سابق، أنه يمكن للشعب ‏الإسباني العودة إلى التجمعات في الشارع بحرية وفي الأماكن المغلقة ‏بنسبة 80 في المائة‎.‎

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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