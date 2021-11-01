شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: الأزمة مع المملكة أصبحت أكبر من لبنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، أن خلية الأزمة – التي شكلت لحل المشكلة مع دول الخليج- فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى.
وأضاف “بوحبيب” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “وهلق شو” على قناة “الجديد” اللبنانية، أن التعويل في بقاء الحكومة يبقى على الداخل.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن “الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها”.
واعتبر “بوحبيب” أن “هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار وما عملنا حوار”، حسب زعمه.
كما عبّر عن تخوفه أن يصبح جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني “كبش محرقة” ، على حسب وصفه، مشددًا أنه صديق شخصي لجورج وعزيز عليه.
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