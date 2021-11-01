العراق يعيد الفرز اليدوي للانتخابات في 6 محافظات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن فرق المفوضية في بغداد شرعت بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية، وأوضحت أن عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن فرقها ستبدأ اليوم عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تستكمل عمليات العد والفرز لجميع المحافظات التي سجلت اعتراضا على نتائج الانتخابات.

وجدد الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية رفضه لعملية إعادة العد والفرز اليدوي الذي شرعت بتنفيذه مفوضية الانتخابات في العراق استنادا لعدد من الطعون والشكاوى، والتي أظهرت تطابقا مع النتائج الأولية التي أعلنت بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

ودخلت الاعتصامات الشعبية لجماهير تجمع الإطار التنسيقي أسبوعها الثاني أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية وشلت الحركة وأجبرت السلطات العراقية على إغلاق المنطقة الخضراء والشوارع المؤدية إليها من جانب حي الكرادة والجسر المعلق وسط بغداد.