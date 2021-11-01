زعيم طالبان يظهر علنا.. والصورة ممنوعة

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ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تابعون لحركة طالبان مقطعا صوتيا مدته 10 دقائق نسب إلى أخوند زاده، وفي كلمته، ركز على القضايا الروحية، ولم يتضمن المقطع الصوتي أي محتوى سياسي.
وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان إنعام الله حبيبي سمنجاني حافظ سعيد الله إن التجمع عقد أمس الأول، ولم تتم مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو.
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