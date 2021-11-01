شكرا لقرائتكم خبر زعيم طالبان يظهر علنا.. والصورة ممنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولان في حركة طالبان أمس إن زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده ظهر علنا لأول مرة في معهد إسلامي في ولاية قندهار في أفغانستان مطلع هذا الأسبوع، حيث ألقى كلمة قصيرة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تابعون لحركة طالبان مقطعا صوتيا مدته 10 دقائق نسب إلى أخوند زاده، وفي كلمته، ركز على القضايا الروحية، ولم يتضمن المقطع الصوتي أي محتوى سياسي.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان إنعام الله حبيبي سمنجاني حافظ سعيد الله إن التجمع عقد أمس الأول، ولم تتم مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو.