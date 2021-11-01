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زعيم طالبان يظهر علنا.. والصورة ممنوعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولان في حركة طالبان أمس إن زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده ظهر علنا لأول مرة في معهد إسلامي في ولاية قندهار في أفغانستان مطلع هذا الأسبوع، حيث ألقى كلمة قصيرة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تابعون لحركة طالبان مقطعا صوتيا مدته 10 دقائق نسب إلى أخوند زاده، وفي كلمته، ركز على القضايا الروحية، ولم يتضمن المقطع الصوتي أي محتوى سياسي.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان إنعام الله حبيبي سمنجاني حافظ سعيد الله إن التجمع عقد أمس الأول، ولم تتم مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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