شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة النائب العام السوداني بعد قرار الإفراج عن قيادات عهد «البشير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التليفزيون ⁧الرسمي⁩ السوداني عن إقالة النائب العام السوداني مبارك محمود من منصبه. وكانت السلطات السودانية قد أطلقت سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور، رئيس حزب “المؤتمر الوطني” في السودان.

وتولى غندور حقيبة وزارة الخارجية في عهد البشير، إلى جانب رئاسته “المؤتمر الوطني” المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.

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