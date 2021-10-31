مجموعة العشرين: سنتوقف عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم

31 أكتوبر , 2021
روما: اتفقت دول مجموعة العشرين على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، وفق مسودة البيان الختامي>
وأضاف البيان "سنضع حداً لمنح تمويل لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية العام 2021".
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