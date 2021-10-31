شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إعفاء النائب العام السوداني مبارك محمود من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعفى الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، الأحد، النائب العام مبارك محمود من مهام منصبه.



وكان البرهان قد تعهد الأسبوع الماضي بإعادة بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة القضائية في البلاد.

وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حظرا للتجوال في البلاد قائلا إنه يسعى لتصحيح مسار الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الإخواني عمر البشير.