الإمارات تدعو رعاياها في لبنان للعودة في "أقرب وقت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعت الخارجية الإماراتية، مواطنيها المتواجدين في لبنان، إلى ضرورة العودة ”في أقرب وقت“؛ وذلك نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان، والذي جاء تزامنا مع قرار سحب الدبلوماسيين من بيروت، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“



ونقلت الوكالة عن خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قوله إنه ”تجسيدا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان“.

وأكد بالهول، على ”جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى دولة الإمارات“.