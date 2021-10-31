دولة الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال بين 5-11 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الاستخدام الطارئ للقاح كورونا "فايزر- بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة.



وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

يأتي ذلك في إطار حرص وتأكيد الوزارة على أهمية التطعيم في مواجهة جائحة "كوفيد-19" وضمن الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم كورونا وحماية وتحصين المجتمع لتسريع مرحلة التعافي من كافة آثار الجائحة.

ويمثل اعتماد اللقاح مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية، حيث أشارت نتائج الدراسات السريرية إلى أن اللقاح "آمن" وقد منح فعلاً استجابة مناعية "قوية" للأطفال ما بين سن 5 و11 عاماً.

وسيسهم ذلك في تسريع عملية التعافي في الإمارات وحماية المجتمع ويؤكد على نهج الدولة الإستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

كما أعلنت الوزارة بدء توفير الجرعة الداعمة لمن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر -بيونتيك" و"سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاماً، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاماً العاملين في خط الدفاع الأول.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح "فايزر- بيونتك" للفئة العمرية 5 إلى 11 وتوفير الجرعة الداعمة يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية وتعمل دوماً على تسخير كافة الإمكانيات لتحصين المجتمع.

وأشار إلى أن النتائج المثمرة التي حققتها الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19" والإقبال الكبير من أفراد المجتمع يشكل مرحلة مهمة للغاية في مواجهة "كورونا للعبور إلى التعافي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتعزز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع مع الاستمرار في الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة.