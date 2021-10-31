"متمردو تيغراي" يعلنون السيطرة على مدينة كومبولشا الإثيوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

سيطرت ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ على بلدة كومبولشا الإثيوبية، وفق ما أعلن متحدث باسم الجبهة المتمردة، اليوم الأحد.

وهذه ثاني مدينة يعلن المتمردون السيطرة عليها في نهاية الأسبوع بينما تتقدم قواتها جنوبا.

وكتب المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا في تغريدة ”السيطرة تماما على كومبولشا“، وذلك غداة إعلان المتمردين السيطرة على مدينة ديسي التي شهدت مع ذلك معارك جديدة اليوم الأحد.

وتمثل السيطرة على كومبولشا في حال تأكيد التقارير، خطوة كبيرة في عمليات المتمردين في الحرب المستمرة منذ قرابة العام، بعد استعادتهم السيطرة على معظم إقليم تيغراي من القوات الفدرالية في حزيران/يونيو.