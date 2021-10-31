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"الوطنية للتدريب" تعلن تفاصيل تدريب 400 موظف شباك أمامي في جنوب سيناء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تفاصيل أول يوم تدريب لـ 400 موظف شباك أمامي في الحكومة المصرية من محافظة جنوب سيناء، ضمن برنامجهم التدريبي تحت مظلة المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" داخل القاعات التدريبية بمدينتي الطور وشرم الشيخ.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن رحلة التدريب العملي والنظري تحتوى على محاور تدريبية مختلفة منها خدمة العملاء وإدارة العمل الجماعي لتقديم خدماتهم للجمهور بأسلوب وفكر جديد ودرجة كفاءة أعلى، مشيرة إلى أن عدد إجمالي المتدربين وصل لـ 5901  موظف من أصل 6241 موظفا مخطط تدريبهم بانتهاء المرحلة الرابعة.

ووجهت الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وخريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب حديثها للمتدربين قائلة:"التدريب مش بس هيفيدك، ده هيساعدك تفيد زمايلك اللي شغالين معاك، وكمان الجمهور اللي بتقدمله الخدمة، استفيدوا من التدريب بكل تفصيلة فيه، الأكاديمية الوطنية للتدريب جاية لحد عندنا بكل علمها وخبرتها، استغلوا الفرصة دي كويس لأنها مش بتتكرر كتير".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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