شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تنفيذ مشروعات صرف صحي ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والـمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هناء فاروق، بشأن تضرر أهالي سكان مناطق شرمساح والزعانرة وأرض الشونة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط من عدم توصيل الصرف الصحي لهذه المناطق، بسبب الاضرار التي وقعت عليهم نتيجة أعمال ازدواج طريق دمياط/ المنصورة، ومن أبو العباس فرحات تركي، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالعديد من المناطق بقرى ريف دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة أهالي عزبة الموظفين – كوبري ابيس بمحافظة الإسكندرية، وعدم البدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبيس الأولى بمحافظة الإسكندرية.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب إحاطة من النائب يونس عبد الرازق فرج، بشأن عدم انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمالها بقرية الشرقي - بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ، رغم إنهاء أعمال الخطوط الفرعية والرئيسية منذ أكثر من 5 سنوات.

وبالنسبة لموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة أهالي عزبة الموظفين – كوبري ابيس بمحافظة الإسكندرية، وعدم البدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ابيس الأولى بمحافظة الإسكندرية، قال النائب إنه بالنسبة لعدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة عزبة الموظفين التي تمتد من كوبري أبيس العلوي حتى عزبة الشيخ، فإن أهالي هذه المنطقة يعانون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تراكم مياه الصرف الصحي والأمطار بهذه المنطقة، وقد تم تشكيل لجنة من شركة الصرف الصحي لحل المشكلة منذ عدة سنوات، وتم إدراج المنطقة ضمن موازنة الجهاز التنفيذي، ولم يتم البدء في الأعمال حتى تاريخه.

وتابع إسماعيل: "بالنسبة لمشروع صرف صحي قرية أبيس الأولى، فإنه لم يتم تنفيذ المشروع بالرغم من أنه تم البدء في تحديد الموقع الأول منذ عام 2018، وتوقف المشروع وتحديد موقع آخر، وتم توقيع محضر الاستلام الخاص به في 18/1/2021، وحتى الآن لم يتم البدء في اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لهذا المشروع سوى إجراء جسات خاصة بهذا المشروع".

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه بالنسبة لمشكلة أهالي عزبة الموظفين، فإنه جاري دراسة ربط تصرفات عزبة الموظفين على نقطة المصب وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتابع: بالنسبة لمحطة معالجة أبيس الأولى، فإنه تم اختيار موقع بديل وتم استلام الموقع في 22/9/2021، وتم عمل جسات بالموقع وجاري إعداد التصميمات وسيتم البدء في التنفيذ خلال شهر من تاريخه، على أن يتم نهو المشروع بشكل نهائي خلال 18شهرا.

وأوصت لجنة الإسكان بالاكتفاء بما دار من مناقشات، مع متابعة الجداول التنفيذية المتعلقة بالمشروعات الواردة في طلبي الإحاطة، وقيام النائب مقدم موضوعي طلبي الإحاطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة الموقع لاختيار أفضل الحلول المتعلقة بحل مشكلة أهالي عزبة الموظفين – كوبري أبيس.

وطالب النائب يونس عبد الرازق، بربط قرية الشرقي بمركز الحامول بمحطة الزعفرانة، وتساءل عن عدم تنفيذ هذا المشروع رغم أنه تم الانتهاء من أعمال الخطوط الفرعية والرئيسية منذ أكثر من 5 سنوات مما يُعد إهدارًا للمال العام.

وعقب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه بتاريخ 28/10/2021 تم مخاطبة محافظ كفر الشيخ بسرعة تمكين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية المساحة بكفر الشيخ بالمساحة المذكورة وذلك حتى يتم نهو إجراءات نزع الملكية وتسليم الموقع للشركة للبدء في التنفيذ وخدمة قرى كفر الشرقي.

وطالب النائب محمد زكي، بأن يتم ربط الـ (14) تابع التابعة لقرية الزعفران بمحطة الزعفران حتى يقوم الأهالي بتسليم الأرض إلى هيئة المساحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتسليم المشروع، حيث إنه ليس من العدل أن يتم ربط قرية الشرقي بمحطة الزعفران، وتظل توابع قرية الزعفران لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

وأوضح ممثل محافظة كفر الشيخ أن المحافظة أصدرت قرار تمكين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المساحة لتنفيذ مشروع ربط قرية الشرقي بمحطة الزعفران، إلا أن الأهالي اعترضت على ذلك، وبالتالي تم توقف التسليم. وطالب بربط توابع قرية الزعفران وقرية الشرقي بمحطة معالجة الزعفران وذلك عن طريق ضمهم إلى مشروع (كوتشنر) واستكمال باقي التمويل من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والتي سوف تتضمنها قرى مركز الحامول.

وقررت اللجنة الاكتفاء بما دار من مناقشات، مع التأكيد على ضرورة تسليم موقع المشروع لهيئة المساحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والبدء في توصيل خدمة الصرف الصحي لتوابع قرية الزعفران ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.