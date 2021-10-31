السيطرة على حريق جراج قرب مدرسة العائلة المقدسة برمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في جراج خاص بالقرب من مدرسة العائلة المقدسة بمنطقة رمسيس.

وأكدت مصادر أمنية، تفحم أتوبيسان جراء نشوب الحريق في جراج، في حين نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

فيما انتقل مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، إلى موقع الحريق لمتابعة الحالة الأمنية.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة النيران للعقارات المجاورة.

وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء وعربة إسعاف لمنطقة الحريق، تحسبًا لوقوع أية إصابات.