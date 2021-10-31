لخلاف على الميراث.. شاب يشعل النيران في شقيقته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أشعل شاب بقرية كفر الكردي التابعة لمركز الكردي محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، النيران في شقيقته، بعدما سكب عليها البنزين، إثر خلاف بينهما على الميراث.

أصيبت المجني عليها بحروق مختلفة، وجرى نقلها إلى المستشفى في حال خطرة، وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابة الواقعة باستخدام مادة قابلة للاشتعال.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية ببلاغ لإدارة شرطة النجدة عن حريق بمنزل بناحية كفر الكردى التابعة لمدينة الكردي.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف. وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق على مساحة ١٥٠ م٢ تقريبًا، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

نتج عن الحريق إصابة "وداد. ز. م" ٢٥ عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر.

وقد خضعت للعلاج بمستشفى ميت سلسيل، وتم وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤالها، اتهمت شقيقها المدعو "محمد. ز. م" ٤٢ عامًا حاصل على دبلوم تجارة. وبضبطه وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر بذلك المحضر رقم ٩٩٥ لسنة ٢٠٢١ إدارى الكردي، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​