عربات جديدة وتحديث إشارات.. النقل تستعرض استراتيجية تطوير السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة النقل عن استراتيجيتها لتطوير السكة الحديد والنهوض بها خلال 7 سنوات.

وشملت الاستراتيجية، تطوير الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

وجاءت خطة التطوير على مدار 7 سنوات كالتالي:

- توريد 110 جرارات حديث وإعادة تأهيل 32 أخرى، ضمن صفقة توريد 260 جرارًا وتأهيل 172 أخرى.

- توريد 529 عربة ركاب ضمن صفقة توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

- التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارات كاملة بعربات مكيفة وجرارات ديزل، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو.

- إعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية، وتم إعادة تأهيل 712 منها.

- إعادة تأهيل 90 عربة إسبانية مكيفة بورش كوم أبو راضي.

- جاري التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%، تم توريد 100 عربة منها.

- تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وتم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال.

- التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (300 عربة كشف قلاب وهي نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة).

- تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح.

- الانتهاء من تطوير 177 محطة سكة حديد.

- الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية 751 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان.

- إنشاء أسوار بإجمالي أطوال 185 كم وكذا في تنفيذ الخطة العاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم.

- جاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث بتكلفة 50 مليار جنيه.