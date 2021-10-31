تفحم أتوبيسان في حريق جراج قرب مدرسة العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكدت مصادر أمنية، تفحم أتوبيسان جراء حريق نشب في جراج قرب مدرسة العائلة المقدسة.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة النيران إلى المباني المجاورة.

فيما انتقل مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، إلى موقع الحريق لمتابعة الحالة الأمنية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة النيران للعقارات المجاورة.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة اللهب بعد وصول 3 سيارات إطفاء وعربة إسعاف لمنطقة الحريق.