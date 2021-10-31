الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، اليوم، بملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعبر خادم الحرمين خلال الاتصال عن شكره لملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي

ومن جهته، جدد جلالة مملكة البحرين تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أجرى الملك سلمان اتصالا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

وبدوره، عدّ أمير الكويت ما اتخذته من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.