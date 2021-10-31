الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة

ومن جهته، جدد جلالة مملكة البحرين تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أجرى الملك سلمان اتصالا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدوره، عدّ أمير الكويت ما اتخذته من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.
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