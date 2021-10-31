سقوط مجموعة صواريخ في بغداد

أثر خدمات البنوك الرقمية في القطاع البنكي التقليدي تناولت في مقال سابق دور وأثر البنوك الرقمية في القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة، والواقع الجديد لها، خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا... إبراهيم باعشن إبراهيم باعشن 25 ربيع الأول 1443 هـ 25 ربيع الأول 1443 هـ

سجن شميلة مقرا لتصفية خصوم الحوثي كشف مصدر في العاصمة صنعاء تصفية الحوثيين لعدد من السجناء، واستمرارهم في قتل المختطفين إما عن طريق التعذيب أو العمد، وأن جميع... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 25 ربيع الأول 1443 هـ 25 ربيع الأول 1443 هـ

بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا «قرب نهاية نوفمبر المقبل»،... طهران: الوكالات طهران: الوكالات 25 ربيع الأول 1443 هـ 25 ربيع الأول 1443 هـ

جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني حث الأمين العام للأمم المتحدة جنرالات السودان، الأحد، على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع،... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 25 ربيع الأول 1443 هـ 25 ربيع الأول 1443 هـ

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