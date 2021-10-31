سقوط مجموعة صواريخ في بغداد

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أثر خدمات البنوك الرقمية في القطاع البنكي التقليدي
تناولت في مقال سابق دور وأثر البنوك الرقمية في القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة، والواقع الجديد لها، خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا...
سجن شميلة مقرا لتصفية خصوم الحوثي
كشف مصدر في العاصمة صنعاء تصفية الحوثيين لعدد من السجناء، واستمرارهم في قتل المختطفين إما عن طريق التعذيب أو العمد، وأن جميع...
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر
ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا «قرب نهاية نوفمبر المقبل»،...
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني
حث الأمين العام للأمم المتحدة جنرالات السودان، الأحد، على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع،...
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