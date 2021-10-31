مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية

أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية مقتل 4 من جنوده و27 مسلحا من ميليشيا «كوديكو» في اشتباكات شمال شرقي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الجيش، جول نجونجو، في بيان، أن اشتباكات وقعت الأحد في قريتين بإقليم «دجوغو»، بعد أن أحرق مسلحون من حركة تعرف باسم «تعاونية تنمية الكونغو» أو «كوديكو» أكثر من 20 منزلا، وهاجموا موقعا للقوات المسلحة. وبيّن أنه نتيجة الاشتباكات قتل 27 من مسلحي «كوديكو» و4 من القوات المسلحة، لافتا إلى أن عملية البحث عن عناصر في الميليشيا مستمرة. بينما قالت مصادر في المجتمع المدني إن 14 مدنيا قتلوا، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول، خلال توغل عناصر ميليشيا «كوديكو».



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