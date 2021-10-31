اثيوبيا.. متمردو تيغراي يسيطرون على مدينتين خلال ساعات ويقتربون من استعادة الاقليم

سيطرت "جبهة تحرير شعب تيغراي" على بلدة كومبولشا الإثيوبية وفق متحدث باسم الجبهة المتمردة، الأحد.



وكومبولشا ثاني مدينة يعلن المتمردون السيطرة عليها في نهاية الأسبوع، فيما تتقدم قواتها جنوبا.



وكتب المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا في تغريدة "السيطرة تماما على #كومبولشا"، وذلك غداة إعلان المتمردين السيطرة على مدينة ديسي التي شهدت مع ذلك معارك جديدة، الأحد.



وتمثل السيطرة على كومبولشا في حال تأكيد التقارير، خطوة كبيرة في عمليات المتمردين في الحرب المستمرة، بعد استعادتهم السيطرة على معظم إقليم تيغراي من القوات الفيدرالية في يونيو.



ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ نوفمبر الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، القوات الفدرالية للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش.



وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة الإثيوبية بارتكاب جرائم اغتصاب وعبودية وتشويه أعضاء بأيدي قوات إريترية وإثيوبية في إقليم تيغراي، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.



وسبق أن قدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن حوالي 900 ألف شخص في تيغراي يواجهون ظروف مجاعة.



فرانس برس