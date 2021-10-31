بايدن: سنرد على إجراءات إيران ضد مصالحنا ‏

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 7 ثواني

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد أننا “سنرد على ‏إجراءات إيران ضد مصالحنا بما في ذلك هجمات المسيرات”.‏

وفي وقت سابق الأحد ناقش وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية ‏والولايات المتحدة، الجهود الدولية تجاه برنامج إيران النووي، كما ‏بحثا تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط‎.‎

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، ‏وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على ‏هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية ‏روما‎.‎

وقال بلينكن، الأحد، في مقابلة تلفزيونية إن “الوقت الذي تحتاجه ‏إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي يتناقص”.‏

ونقلت وزارة الخارجية في بيان عن بلينكن إشارته إلى أن “جميع ‏الخيارات على الطاولة”، عند الإجابة عن سؤال أثناء المقابلة يتعلق ‏بإمكانية التدخل العسكري في إيران‎.‎