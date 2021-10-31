بايدن: سنرد على إجراءات إيران ضد مصالحنا ‏

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الرئيس جو بايدن
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد أننا “سنرد على إجراءات إيران ضد مصالحنا بما في ذلك هجمات المسيرات”.
وفي وقت سابق الأحد ناقش وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الجهود الدولية تجاه برنامج إيران النووي، كما بحثا تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
وقال بلينكن، الأحد، في مقابلة تلفزيونية إن “الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي يتناقص”.
ونقلت وزارة الخارجية في بيان عن بلينكن إشارته إلى أن “جميع الخيارات على الطاولة”، عند الإجابة عن سؤال أثناء المقابلة يتعلق بإمكانية التدخل العسكري في إيران.