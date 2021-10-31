الجزائر توقف ضخ الغاز إلى المغرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 8:30 مساءً

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الشركة الوطنية ‏‏”سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء ‏من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ عام 2011 وينتهي العمل ‏به منتصف ليل الاثنين‎.‎

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: “تسلم رئيس الجمهورية ‏السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريراً حول العقد الذي يربط الشركة ‏الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 ‏يوليو 2011، الذي ينتهي اليوم 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل”.‎

وأضاف: “وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة ‏المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة ‏الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية ‏بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة ‏الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم ‏تجديد العقد”.‎

وراجت تقارير سابقة عن نية الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز ‏لإسبانيا عبر الأنبوب الذي يمر على التراب المغربي‎.‎

ويضخ خط الأنابيب هذا، التابع للشركة المغاربية الأوروبية، والذي يمتد ‏على طول 1400 كلم، 12 ملياراً من الأمتار المكعبة سنوياً “تأخذ ‏الرباط حصة تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97% من احتياجاتها”.‏