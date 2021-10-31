الجزائر توقف ضخ الغاز إلى المغرب

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آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 8:30 مساءً
الجزائر
أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الشركة الوطنية ”سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ عام 2011 وينتهي العمل به منتصف ليل الاثنين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: “تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريراً حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، الذي ينتهي اليوم 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل”.
وأضاف: “وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد”.
وراجت تقارير سابقة عن نية الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر الأنبوب الذي يمر على التراب المغربي.
ويضخ خط الأنابيب هذا، التابع للشركة المغاربية الأوروبية، والذي يمتد على طول 1400 كلم، 12 ملياراً من الأمتار المكعبة سنوياً “تأخذ الرباط حصة تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97% من احتياجاتها”.