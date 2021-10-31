الأمم المتحدة ‏تكشف عن السنوات الأكثر حراً ‏

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن السنوات من 2015 إلى 2021 هي ‏الأكثر تسجيلاً لدرجات حرارة مرتفعة‎.‎

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ‏باتريشيا اسبينوزا، إن النجاح ما زال ممكناً لتحقيق أهداف مؤتمر تغير ‏المناخ‎.‎

وأضافت في خطابها خلال مراسم افتتاح الدورة السادسة والعشرين من ‏مؤتمر تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو: “كل يوم يمضي من دون ‏القدرة على تنفيذ اتفاق باريس بشكل كامل هو يوم ضائع، والتراكم يحمل ‏تداعيات حقيقية للناس في كل أنحاء العالم، خصوصاً الأكثر ضعفاً ‏منهم”.‏

في هذا المجال، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في ‏بيان إن هذا التقرير السنوي حول وضع المناخ “يكشف أن كوكب ‏الأرض يتحول أمام أعيننا. من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال يؤدي ‏ذوبان الكتل الجليدية والظواهر المناخية القصوى في كل أرجاء الأرض ‏إلى تضرر أنظمة بيئية وشعوب”.‏