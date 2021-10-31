الأمم المتحدة ‏تكشف عن السنوات الأكثر حراً ‏

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ارتفاع درجات الحرارة
أكدت منظمة الأمم المتحدة أن السنوات من 2015 إلى 2021 هي الأكثر تسجيلاً لدرجات حرارة مرتفعة.
وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا اسبينوزا، إن النجاح ما زال ممكناً لتحقيق أهداف مؤتمر تغير المناخ.
وأضافت في خطابها خلال مراسم افتتاح الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو: “كل يوم يمضي من دون القدرة على تنفيذ اتفاق باريس بشكل كامل هو يوم ضائع، والتراكم يحمل تداعيات حقيقية للناس في كل أنحاء العالم، خصوصاً الأكثر ضعفاً منهم”.
في هذا المجال، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في بيان إن هذا التقرير السنوي حول وضع المناخ “يكشف أن كوكب الأرض يتحول أمام أعيننا. من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال يؤدي ذوبان الكتل الجليدية والظواهر المناخية القصوى في كل أرجاء الأرض إلى تضرر أنظمة بيئية وشعوب”.