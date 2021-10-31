طالبان تفتح معبر “تورخم” مع باكستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد، عن فتح معبر “تورخم” الحدودي بين أفغانستان وباكستان لمدة 24 ساعة، وذلك بعد إغلاقه في أغسطس/ آب الماضي.

الناطق باسم حركة طالبان “ذبيح الله مجاهد” قال: إنه “تقرر فتح معبر “تورخم” (شرق أفغانستان) أمام التجار لمدة 24 ساعة والناس العاديين لمدة 12 ساعة”، مؤكداً أنه “تمت مناقشة إنشاء نظام لمنح التأشيرات للمرضى الذين يذهبون إلى باكستان عند معبر تورخم”.

وأكد الناطق باسم حركة طالبان أنه “بعد وصول شاه محمود قريشي إلى كابول، تم فتح الطريق أمام حاملي التأشيرات”، مشيراً إلى أن “المرضى في حالة حرجة وكان الأفغان على جانبي حدود تورخم في حالة يرثى لها وأنه يوجد حاليًا “ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في باكستان يسافرون إلى أفغانستان بشكل متكرر”.

كما أوضح “ذبيح الله” أنه “في ظل حكومة طالبان، كان طريق “بولدك” (جنوب شرق أفغانستان) فقط مفتوحًا وتم إغلاقه أمام جميع التجارة طوال الأيام العشرة الماضية”.

يُشار إلى أن حكومة حركة طالبان الأفغانية أعلنت في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أربعة دبلوماسيين جدد في باكستان، بتوصية من وزير الخارجية، أمير خان متقي، ووصلوا إلى باكستان بعد حصولهم على تأشيرات من السفارة الباكستانية.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عمران خان، المجتمع الدولي بالحوار مع طالبان منعا لانزلاق أفغانستان مرة أخرى إلى الفوضى.