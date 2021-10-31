تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

وذكرت في بيان صحفي، أن "جنديا استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق".

وأضافت، أن "الجندي إسلام تشيفتشي، أصيب خلال اشتباكات مع إرهابيي تنظيم (بي كا كا) الانفصالي في منطقة هاكورك، واستشهد في المستشفى الذي نقل إليه".



وفي 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في منطقة حفتانين بجبال شمال العراق.