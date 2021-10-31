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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وذكرت في بيان صحفي، أن "جنديا استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق".

وأضافت، أن "الجندي إسلام تشيفتشي، أصيب خلال اشتباكات مع إرهابيي تنظيم (بي كا كا) الانفصالي في منطقة هاكورك، واستشهد في المستشفى الذي نقل إليه".


وفي 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في منطقة حفتانين بجبال شمال العراق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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