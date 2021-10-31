شكرا لقرائتكم خبر تطورات السودان على طاولة السعودية وأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت تطورات السودان الأخيرة وملف البرنامج النووي الإيراني وقضايا المنطقة اللقاء المهم الذي جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أمس، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

واستعرضت خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وناقش الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وبحثا الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة بما يعزز من التنمية المستدامة دوليا، واستعرض الجانبان مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين ستسهمان في حماية كوكب الأرض وتحقيق المستهدفات الدولية في هذا الشأن.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في جمهورية السودان وأهمية تعزيز العمل المشترك لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وتبادلا وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.