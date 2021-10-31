شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصي بنقل معسكر كشافة بورسعيد للجمعية البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة ببعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب.

وأوصت اللجنة بنقل تبعية معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات، لتبعية الجمعية البحرية ببورسعيد، حفاظا عليه من الاهمال الذي يتعرض له ، ووجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة تساؤلا لمسئولي وزارة الشباب عن مدي تنفيذ تلك التوصية ، وأكدت ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب عدم ممانعة الوزارة في نقل تبعية المعسكر لجمعية بورسعيد .

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور شرف البيجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، طلب احاطة من النائب ابراهيم عويس بشأن عدم إزالة المبنى الإداري المتهالك لمركز شباب أجهور الصغرى التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والذى تم إنشاءه منذ عام 1976 خارج الحيز العمرانى بمساحة تقدر بــ 1270م ومبنى على مساحة 310م ويشكل خطورة كبيرة على حياة الموظفين والمترددين على مركز الشباب.

من جانبه قال الدكتور انور عيسي ، رئيس قطاع حماية الاراضي بوزارة الزراعة انه خلال الاسبوع القادم سيتم الموافقة على الهدم وان وزارة الزراعة لم تتاخر فى المشروعات ذات النفع العام.

وشدد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على مسئولي وزراة الزراعة ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة ، وذلك لسرعة الانتهاء من الاجراءات .

وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثالث المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن استعجال إمداد مركز شباب كفر المياسرة بمركز الزرقا محافظة دمياط بمحول كهرباء، علما بأن مركز الشباب قد أتم ملف محول الكهرباء بشركة كهرباء شمال الدلتا وتم عمل المقايسة بالشركة بشهر يوليو الماضى لتقدير حجم الاعمال الخاصة بالمحول.

وقال الدكتور محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط إنه سيتم تركيب عدد 2 محول كهرباء لمركز شباب ميت الخولى وكفر المياسرة وتم التنسيق مع شركة الكهرباء بإجمالى مبلغ مليون و600 الف جنيه.

ومن جانبه اكد الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، انه سيتم الانتهاء من تركيب المحولات خلال شهر نوفمبر المقبل .