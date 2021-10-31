شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تهنئ اثنين من خريجى البرنامج الرئاسي لحصولهم على جوائز تميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، خريجيها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP ،الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، لفوزه بجائزة التميز فئة الإدارة العليا - رئيس قطاع، والمهندس إبراهيم رمضان مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، لفوزه بالتميز ضمن أفضل 10 موظفين أداءً في الحكومة، وذلك ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي وتم تكريمهم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل ختام الجائزة.

و تمنت الأكاديمية الوطنية للتدريب التوفيق و التميز لجميع خريجيها .



