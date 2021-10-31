شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن شهادات "التعليم المفتوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بطلب إحاطة الى وزير التعليم العالى بشأن شهادات التعليم المفتوح والمشاكل الذى يعانى منها خريجين البرنامج.

وجاء في طلب الإحاطة أنه استنادا الى حكم المادة 134 من الدستور ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فإنه يتقدم بطلب إحاطة الى وزير التعليم العالى بشأن مشكلة شهادات التعليم المفتوح حيث غيرت الوزارة مسمى الشهادات الى شهادة التعليم المدمج أو شهادة مهنية، مشيرا إلى أن هناك خريجين عام 2020 لم يحصلوا على الشهادة حتى الان وأن هناك تخبط كبير لعدد كبير من الخريجين .

ولفت عماد خليل في طلب الإحاطة الى أنه يجب على الوزارة أن تحدد مصير الآلاف من الخريجين والملتحقين بالبرنامج، مطالبا أن يحال موضوع طلب الإحاطة الى لجنة التعليم للمناقشة.