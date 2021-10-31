شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بمشاركة النواب في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، بشأن رصف منطقة أبو رجيلة وبعض المناطق الأخرى بحي السلام - محافظة القاهرة.

وأوضح ممثل الحكومة، أنه تم تحصيل 2 مليار جنيه رسوم جدية التصالح على بعض مخالفات البناء بمحافظة القاهرة، وقضت المادة الثامنة في البند (ب) من القانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، على أن "تئول نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولآياتها المخالفة"، وبالرغم من ذلك تعانى شوارع منطقة أبو رجيلة من تكسير وعدم رصف الشوارع بها.

وأشار اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات على أرض الواقع لربط منطقة السلام أول بمنطقة السلام ثاني، ويوجد تأخر فى رصف بعض شوارع منطقة السلام أول نظراً لتدعيم شبكات الصرف بالمنطقة المشار إليها، وتم مخاطبة جميع شركات المرافق للتأكد من انتهاء كافة المشروعات بالمنطقة، وذلك لإدراجها في الخطة الاستثمارية القادمة، وسوف يتم عقد اجتماع مع رؤساء الأحياء لتوجيهم للتنسيق مع السادة النواب في إعداد الخطة الاستثمارية.

فيما، قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إنه سوف يتم إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات لسنة 2022/2023، بمشاركة النواب خلال شهر نوفمبر القادم.

وطالب بعض النواب بقيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمشاركة النواب في الخطة الاستثمارية للمحافظات.

كما طالب النواب محمد الحسيني وكيل اللجنة، وعمردرويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال البرلس، بإفادة اللجنة ببيان تفصيلي بحصر الشوارع التي سيتم تنفيذ أعمال توصيل المرافق بها بحى السلام أول، وبيان متحصلات تالف الرصف على مدار الأربع سنوات السابقة.

كما طلب النواب بيان تفصيلي بالشوارع المزمع تنفيذ المرافق بها في الخطة الاستثمارية 2022/2023، على مستوى محافظات الجمهورية، مع ضرورة مراعاة تعاون التنفيذيين مع النواب، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع في اجتماع مُقبل.