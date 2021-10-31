شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل تناقش التكدس المروري بـ"الزقازيق وبني عبيد".. وتوصيات بحلول جذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماع مساء اليوم برئاسة وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة للجنة ومنها طلب الإحاطة المقدم من عبد الباقى تركيا، بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وطلب إحاطة النائبة إيفيلين متى، بشأن استكمال أعمال إعادة بناء كوبرى جمصه الواصل من الطريق الدولى دمياط/ المنصورة، وطلب إحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس / بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.

وحضر الاجتماع ممثلاً عن الحكومة أبرزهم - المهندس حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، و- المهندس عصام منجود، مدير عام الكبارى- الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل.

بينما حضر من وزارة التنمية المحلية هانى السيد سالم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى عبيد، و محمد السيد مصطفى، ممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية، و المستشار أنور خالد أنور أبو سحلى، ممثل الإدارة العامة للتنظيمات.

كما حضر الاجتماع ممثلين من وزارة الموارد المائية والرى نادى سمير جرجس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى دمياط وبورسعيد، والمهندس مجدى الشحات حسن ، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية، والمهندسة منى فتحى أحمد ، مساعد مدير أعمال بالإدارة العامة لشئون مجلسى النواب والشيوخ.

فيما يخص موضوع طلب الاحاطة الأول المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، طالب النائب بسرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمى محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها لمنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وعقب رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، قائلا :"أن نسبة تنفيذ الطريق تتخطى 70%، والسبب في التأخير هو قيام وزير النقل بالتمهل في نظر تنفيذ الطريق لارتباطه بنزع ملكية الكثير من الاراضي الزراعية هذا بالإضافة إلى وجود العديد من المحاجر.

فيما يخص موضوع طلب الاحاطة الثانى المقدم من النائب مكرم رضوان، حيث عرض النائب مقدم طلب الاحاطة موضوع طلبه موضحا أن منطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية تعانى من اختناقات مرورية كبيرة والتي يتطلب لها حل جذري وسريع.

وأضاف :"هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية تربط بين مراكز كبري هي المنصورة ودكرنس وبني عبيد وتمثل مدخل لسبعة محافظات.

وقب رئيس الإدارة المركزية – الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه نظرا لأهمية منطقة ميزانية ميت فارس بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، تم إعداد دراسة وقام السيد وزير النقل بإجراء تعديلات عليها، وأشار أنه سيتم موافاة اللجنة بالشكل النهائي للدراسة بعد التعديلات خلال أسبوع من تاريخه.

وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بالشكل النهائى للدراسة المعدة خلال أسبوعين، وقررت الاكتفاء بما دار من مناقشات بشأن موضوع طلب الإحاطة.