شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش طلبات بإنشاء وتطوير مدارس.. وتوافق على 5 اقتراحات برغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) لخدمة قرية الحووايش بحرى وقبلى والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفا رابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء.

وشهد الاجتماع أيضًا، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى بقريتى الشراقوة البحرية، البلاحى – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسى ببندر ومدينة العدوة على قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والرى – محافظة المنيا، بحضور كلا من اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، والمهندس عبد الحميد البركاوى، رئيس الإدارية المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة لمزيد من الدراسة، وطالب النائب أحمد حته، بضرورة إنشاء المدرسة نظرا لحاجة الأهالى لوجودها.

كما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مبنى إضافى بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن توسعة أو إنشاء مبنى إضافى بمدرسة جديدة المنزلة الإعدادية المشتركة بقرية جديدة المنزلة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية، وتم التأجيل لمزيد من الدراسة.