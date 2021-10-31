شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب": نحن سند المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نواب الشعب وخاصة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سند لجميع المصريين فى الخارج.

وأضاف "دوريش" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مساء اليوم حول المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج: "جميع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية يحملون على أكتافهم مشكلات المصريين فى الخارج".

وشدد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستواجه أي موظف بالقنصليات يسيء للمواطن المصري فى الخارج" قائلا :" أي موظف يغلط فى المصريين فى الخارج والله ما هنرحمه".

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتي يترأسها النائب كريم دوريش، عددا كبيرا من القضايا خلال الأسبوع الحالي، حيث تناقش غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.