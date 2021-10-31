شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تقر خطة عملها.. وتوصى بإنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب منصف نجيب - وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثاني.

وناقشت اللجنة مشروع خطة العمل، وشملت فيما يخص الأزهر الشريف بشأن التعليم الأزهرى، متابعة تنفيذ توصية إنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية، حتى تقوم بعمليات الإحلال والتجديد للمعاهد الأزهرية والإشراف على المبانى التعليمية التابعة للأزهر.

وفيما يخص قطاع الأوقاف، تضمنت متابعة أعمال ومشكلات هيئة الأوقاف المصرية، ومتابعة أملاك هيئة الأوقاف المصرية بالخارج وتعظيم سبل استغلالها، ومتابعة دور وزارة الأوقاف فى ترميم المساجد الأثرية، وإحلال المساجد الآيلة للسقوط وتجديدها وفقًا لخطة معتمدة، ومدى توافر الدعم الفنى لتركيب كاميرات المراقبة، للقضاء على سرقة المقتنيات الأثرية، ومتابعة خطة الوزارة فى صيانة المساجد ونظافتها وقضايا الإحلال والتجديد والإبدال للمساجد وفقًا لخطة محددة (معلومة).

وتتضمن خطة العمل، متابعة جهود الوزارة فى زيادة إيرادات صناديق المساجد والرقابة عليها والصرف منها وفقا للوائح المعتمدة.

وفيما يتعلق بشئون الدعوة الإسلامية، تضمنت دراسة إمكانية بث حملات إعلامية واسعة لإعادة نشر ثقافة الوعى، وقبول الآخر.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى وفقا لما انتهت إليه المناقشات.