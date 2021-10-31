شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المشروع القومي للصوامع يوفر 5 مليارات جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية، تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، وأنه لأول مرة لا تكون روسيا هى المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم أيضا، لافتا إلى أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.



































