شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تؤكد أهمية الدور التنويري لإذاعة القرآن الكريم في مواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن ضعف ترددات إذاعة القرآن الكريم، وعدم نقاء الصوت الخاص بالموجة الإذاعية، بحضور المهندس معوض عبد العزيز معوض مسئول الترددات بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأكدت اللجنة على أهمية الدور التنوير لإذاعة القرآن الكريم في مواجهة الإذاعات الأخرى التي تبث أفكاراً متطرفة؟

وأكد معوض عبد العزيز معوض مسئول الترددات بالهيئة الوطنية للإعلام أن ضعف محطة إرسال المحلة على موجة ألfm بسبب تهالك المحطة حيث تم تركيبها عام 1981 وأن الهيئة لا تألوا جهداً في تقوية محطات الإرسال إلا أنه أكد أن الأمر يحتاج الى توفير دعم مالى لإقامة محطات تقوية ومنها محطة إرسال المحلة .