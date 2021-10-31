شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": قانون "مد انعقاد الجمعيات العمومية" يحمى المنظومة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون مد المدة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، سيساهم فى حماية حق الجمعية العمومية ويحمى المنظومة الرياضية.

جاء ذلك فى تصريحات لرئيس لجنة الشباب والرياضة، على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب والرياضة بشأن مشاكل مراكز الشباب.

وقال رئيس اللجنة، أن سبب تقديمه لمشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع قبل الماضى، وصدق عليه رئيس الجمهورية، جاء بسبب إرجاء بعض الهيئات الرياضية انتخاباتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة ومن ضمنها حصول أكبر عدد من المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

واوضح رئيس لجنة الشباب، أن إصدار القانون سيكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع: "صدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وإزاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التى كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة 2020، وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021".