شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يغادر إلى لندن للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر اليوم الأحد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى القاهرة متوجهًا إلى لندن للمشاركة فى فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2021 والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري وذلك في نسخة استثنائية من الحدث تتزامن مع مرحلة عودة حركة السياحة والسفر على المستوى العالمى بالشكل التدريجي .

وأكد الطيار محمد منار أن مشاركة وزارة الطيران المدنى فى فعاليات سوق السفر العالمي تأتي فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة سياحية عالمية وتحقيق رؤية واستراتيجية قطاع الطيران المدنى المصرى لتنشيط الحركة الجوية الوافدة من اوروبا بالاضافة إلى إبراز الخدمات والتسهيلات التى يقدمها القطاع لمختلف الشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة والسفر والشحن بالمطارات المصرية.

وخلال فعاليات هذا الحدث السياحي العالمي سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدنى من مشروعات التطوير المستمره اضافة إلى العمل على جذب مزيد من شركات الطيران العالمية إلى جمهورية مصر العربية وتشجيع الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للمستثمرين بصناعة الطيران المدنى.