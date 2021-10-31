شاهد.. كيف بذلت وزارة الداخلية المصرية جهوداً كبيرة في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون؟

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

بذلت وزارة الداخلية المصرية، جهودا كبيرة في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، وتم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، ويعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة الداخلية.



وعقب التشغيل الفعلي للمركز، سيتم إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات يمثلون 25% من السجون العمومية في مصر، وتم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بأحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب فترة العقوبة.

وفيما يلي كشف موقع الفجر المصرية أبرز المزايا التي يتميز بها مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي افتتحته وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة:

تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

- تضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، روعي فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

- تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية")، كما يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، بالإضافة إلى بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

- يضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا "مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات - غرفا للرعاية المركزة - غرفا للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات).

- مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون مزود بخاصية "الفيديوكونفرانس"، التي تتيح عملية التقاضي عن بعد.

- يعد المركز نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخرًا.

- مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادي النطرون، يضم قسم خاصة بالسيدات السجينات، يوجد به كافة الخدمات اللازمة لهن، فضلًا عن وجود حضانة للأطفال.