وزير الصحة الإماراتي يؤكد أن منح الإقامة الذهبية لخط الدفاع الأول مبادرة إنسانية نبيلة

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس مكتب فخر الوطن بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال خط الدفاع الأول وأسرهم، مبادرة إنسانية



وأشار إلى أنها لفتة كريمة تعزز عندهم الاستقرار المهني والأسري والاجتماعي وترفع معنوياتهم وتدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني.

وقال العويس: "إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص في تعزيز الصحة العامة في الدولة بما يعكس تقدير قيادة الإمارات للعاملين في خط الدفاع الأول الذين قدموا منذ بداية أزمة كورونا نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني".

ولفت إلى حرص القيادة الحكيمة على إيلاء القطاع الصحي مكانة متقدمة في العمل الوطني ودعم المنظومة الصحية بكافة فرق العمل التي تضمن تفوقها في مختلف الظروف، وهذا ما أكدته ريادة دولة الإمارات في كفاءة التعامل مع جائحة "كوفيد-19" وتبني نموذج فريد في إدارتها وفي ترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي وتحقيق استجابة مبتكرة وسباقة وفق رؤية متكاملة واستراتيجية شاملة بناء على أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح العويس أن الكادر الطبي بالإمارات يثمن جهود القيادة في الدولة التي وفرت جميع الإمكانات والقدرات لينجحوا في تأدية مهامهم ورسالتهم الإنسانية مجدداً الفخر بعطائهم وتضحياتهم من أجل صحة وسلامة المرضى وتحصين المجتمع ضد الأمراض وتقديم أفضل الرعاية الصحية التي كانت مبعث طمأنينة وثقة من جميع مكونات المجتمع وقيادته الرشيدة الفخورة بإنجازاتهم المتميزة.