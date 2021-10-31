بلينكن: الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية لصناعة سلاح نووي يتناقص

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية لصناعة سلاح نووي يتناقص.



وأضاف بلينكن في رده على إمكانية استخدام الخيار العسكري في التعامل مع إيران قائلا: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأعرب الوزير الأمريكي خلال مقابلة مع محطة cbs الأمريكية ونشر تفاصيلها على موقع وزارة الخارجية، عن أسفه إزاء استمرار إيران في برنامجها النووي.

وتحاول دول غربية إحياء اتفاق نووي وقعته الدول الكبرى مع طهران قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويقول المعارضون للاتفاق إنه لا يوفر الضمانات الكافية للحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي.

وفي وقت سابق أعلنت إيران وصولها بتخصيب اليورانيوم إل درجة نقاء 60%.

ويحدد الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع 6 قوى عالمية عام 2015 درجة النقاء الانشطاري المسموح بها عند 3.67%.